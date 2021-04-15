احترازات مشددة في اختبارات جامعة الملك خالد

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وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور سعد بن دعجم أن 60 ألف طالب وطالبة بدأوا اختباراتهم مطلع الأسبوع الجاري عبر الوسائل الالكترونية إضافة إلى الاختبارات الحضورية في المقررات العملية التي تتطلب الحضور وسط إجراءات احترازية وصحية كاملة.
من جهته أكد عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالمحسن القرني أن الجامعة اتخذت خطوات لتطبيق الاحترازات الصحية عند جدولة الاختبارات النهائية، منها توزيع مدة الاختبارات على مدى عدة أسابيع، وتحديد مدة اختبار واحدة في اليوم لشطر الطالبات؛ لتتمكن فرق النظافة والتعقيم من تجهيز المكان لليوم التالي، وتحويل كثير من المقررات النظرية للاختبار عن بعد بنسبة 66 % من عدد المقررات الأساسي، وتحويل بعض المقررات للعمل بالتقييم المستمر بنسبة 24 %، إضافة إلى التركيز حضوريا على المقررات التي تحتاج بطبيعتها إلى حضور فعلي بنسبة 10 %، مع التأكيد على وجود وقت كاف بين فترات الاختبارات لتتمكن فرق التعقيم والنظافة من تجهيز المقار.
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