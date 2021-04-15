شكرا لقرائتكم خبر وكيل إمارة مكة يدشن حملة «نتراحم معهم» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، دشن وكيل الإمارة الدكتور مشبب القحطاني أمس، حملة تراحم «نتراحم معهم» بالمنطقة، والهادفة لرعاية النزلاء والمفرج عنهم وأسرهم ودعمهم ماديا ومعنويا وإعادة تأهيلهم. وتعمل اللجنة - التي قدمت في آخر حملة لها أكثر من 53 مليون ريال - على توفير الاحتياجات الأساسية لأسر السجناء، ومن أهمها دفع رسوم إيجار المنازل، وتوفير السلة الغذائية والملابس والأدوات المدرسية لأبناء الأسر الدارسين، ومكافأة الطلاب والطالبات المتفوقين منهم، وتحفيزهم وتأهيلهم وتدريبهم للحصول على وظيفة مناسبة، وتقديم الدعم الصحي والنفسي والاجتماعي لمن يحتاج إليه من أفراد الأسر.



كانت هذه تفاصيل خبر وكيل إمارة مكة يدشن حملة «نتراحم معهم» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.