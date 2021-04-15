السعودية اليوم / مصر تسجل 831 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 3 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واس

سجلت مصر خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية 831 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 212961 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 12570 حالة وفاة، ووصل عدد حالات الشفاء إلى 161031 حالة .

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القاهرة 3 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واسسجلت مصر خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية 831 إصابة جديدة بفيروس كورونا " كوفيد - 19 "، و 44 حالة وفاة.وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 212961 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 12570 حالة وفاة، ووصل عدد حالات الشفاء إلى 161031 حالة .// انتهى //02:41ت م0015

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