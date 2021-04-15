محمد الفلاح - التحالف يدمر صاروخا حوثيا استهدف جازان

الخميس 15 أبريل 2021

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الخميس، تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثي، باتجاه جازان جنوب غربي المملكة.



يأتي ذلك بعد وقت قصير من تدمير التحالف 3 طائرات مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي أيضا، باتجاه جازان.

وقال التحالف العربي في بيان، إن مليشيات الحوثي ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين، مؤكدا اتخاذه إجراءات عملياتية لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، وأكدت أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.