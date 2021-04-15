شكرا لقرائتكم خبر عن يتباهى بتعاطي المخدرات في الرياض.. فما مصيره؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على مواطن يتباهى بتعاطي المخدرات وتوثيق ذلك ونشره.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يتباهى بتعاطي المواد المخدرة، وتوثيق ذلك ونشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، من القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.