شكرا لقرائتكم خبر عن حملة تشجير محمية الملك عبدالعزيز تؤكد أهداف «مبادرة السعودية الخضراء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - _بتعاون ووعي الجميع تصبح بيئتنا أفضل

_وعي المواطن بأهمية البيئة أحد أنجح الطرق للوصول إلى بيئة خضراء

_إعادة التشجير يحد من التصحر ويستعيد التنوع الأحيائي

يلبي إطلاق حملة تشجير محمية الملك عبدالعزيز الملكية في مرحلتها الأولى بـ100 ألف شجرة، أهداف مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها سمو ولي العهد، ويؤكد أن الدولة جادة في تحقيق المبادرة لأهدافها في إثراء البيئة الطبيعية السعودية.

ويشارك متطوعون ومحبون للبيئة في حملة نظافة محمية الملك عبدالعزيز الملكية، فبتعاون ووعي الجميع تصبح بيئتنا أفضل.

ويعد وعي المواطن بأهمية البيئة ومشاركته في المحافظة عليها، أحد أنجح الطرق للوصول إلى بيئة خضراء ومستدامة.

وساعات من العمل التطوعي لبنات وأبناء المملكة من محبي البيئة وحماة الطبيعة، نتج عنها الإسهام في المحافظة على نظافة محمية الملك عبدالعزيز، في تأكيد لفكرة أن البيئة تحتاجنا ونحتاجها.

ويحد إعادة التشجير، والحفاظ على النباتات المهددة بالانقراض، وإعادة إكثارها، وتأهيل مواقع الغطاء النباتي المتدهورة، من التصحر، ويستعيد التنوع الأحيائي وينميه في بيئتنا الطبيعية.