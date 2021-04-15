شكرا لقرائتكم خبر عن 51 منجزا نوعيا لإدارات ومكاتب «التعليم» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرضت أمانة التعليم، التابعة للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، 51 منجزًا نوعيًا، ضمن برنامج «المنجزات النوعية» للعام الجاري 1442هـ، وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة التعليمي، الذي ترأسه المدير العام رئيس المجلس د. سامي العتيبي، الأسبوع الماضي، الذي شمل استعراض مراحل العمل بالبرنامج.

وقال أمين تعليم الشرقية أنور الزهراني: إن المنجزات ذات التأثير الإيجابي والنتائج الملموسة، التي ترفع مستوى الجودة والكفاءة، هي ما تحرص على تطويره أمانة التعليم، مؤكدًا منطقية المنجزات النوعية، التي رفعت للأمانة، وظهرت النتائج التي أحدثتها سواءً على مستوى الإدارة أو مكاتب التعليم أو النتائج المرتبطة بالميدان.

وأضاف الزهراني إن الأهداف الشاملة لمثل هذه البرامج تحقيق الممارسات التطويرية على الأداء العام ورفع كفاءة العمليات وتجويد المخرجات.

وبلغ عدد الإدارات المشاركة في استعراض المنجزات 8 إدارات، بنحو 21 منجزًا نوعيًا منفذًا، في حين كان عدد مكاتب التعليم بالشرقية المشاركة في المنجزات 5 مكاتب، وكانت عدد منجزاتها النوعية 30 منجزًا نوعيًا.

يُشار إلى أن التقرير استهدف تعزيز التفكير الناقد والتحليل العلمي للإدارات والمكاتب بشأن منجزاتها من خلال تقديم تقرير تحليلي شامل تناول مجالات المنجزات وأبعاد التقييم وتحديد مناطق القوة، ومناطق التحسين وفجوات الأداء الأمر الذي منح الجهات آفاقا لبناء خطط مجودة تضمن مرونة تطبيق المنجز ومتابعته، وتسليط الضوء على قياس جودة المنجز وأثره بالتركيز على أهمية تنوع أدوات قياس الأثر ورصد نتائجه، والتركيز على فاعلية الأهداف الموجهة بالمؤشرات لضمان كفاءة المخرجات والنتائج.