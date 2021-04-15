شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: القيادة حريصة على صحة وسلامة المواطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صـاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بالجهود التي يبذلها منسوبو وزارة الصحة لتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل توجيهات القيادة الحكيمة «حفظها الله» والتي تولي أهمية بالغة بصحة المواطن وسلامته.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، بديوان الإمارة، أمس، رئيس مجلس إدارة التجمع الصحي بمحافظة الأحساء د. أحمد الشعيبي، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة.

حضر اللقاء محمد العفالق، ود. أيمن الخضراء، وشريف عمر، والرئيس التنفيذي للتجمع د. خالد الملا.