شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء معاناة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات باستخدام تقنية منظار الكلى للأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح الفريق الطبي في مركز جراحة المسالك البولية بمستشفى المواساة بالدمام بإنهاء معاناة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات من مرض حصيات قرنية متعددة بالكلية اليسرى التي سببت له آلامًا مستمرة بالجانب الأيسر وتضخم الكلى والتهابات مستمرة.

وفور وصول الطفل إلى مستشفى المواساة بالدمام، تمت دراسة حيثيات الحالة ومناقشتها بين استشاري جراحة المسالك البولية الدكتور عادل فرحات والفريق الطبي، استشاري جراحة الأطفال واستشاري التخدير، وتم اتخاذ قرار بإجراء عملية (استخراج حصوة قرنية من الكلى بمنظار الكلى المصغر)، حيث استخدم الليزر لتفتيت الحصيات، وذلك من خلال ثقب واحد لا يتجاوز 6 مم، وتم بحمد الله استخراج كافة الحصيات وتركيب دعامة داخلية بالجانب الايسر، وتماثل الطفل للشفاء التام وخرج من المستشفى بعد 48 ساعة.

ويعتبر هذا النوع من العمليات الأكثر تقدمًا واعتمادًا على التقنية الطبية الحديثة والتي تتماشى مع رؤية شركة المواساة للخدمات الطبية في استقطاب الكفاءات والتخصصات الفرعية الدقيقة وتوفير أحدث التقنيات والتجهيزات الطبية بهذا المجال.

جدير بالذكر أن قسم المسالك البولية وقسم المناظير في مستشفى المواساة بالدمام قد حصل على الاعتماد الأمريكي كمركز تميّز في الأداء الجراحي للمسالك البولية والمناظير من الهيئة الأمريكية الدولية لاعتماد التميز في الأداء.