شكرا لقرائتكم خبر عن فرق متخصصة لمتابعة العملية الأكاديمية بجامعة «الملك فيصل» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شكلت جامعة الملك فيصل، فرق عمل متخصصة، تؤدي دور المتابعة اليومية لسير العملية الأكاديمية، وترصد التزام جميع قطاعاتها ومنسوبيها بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تم التوجيه بها نظاما، للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد.

وأكدت الجامعة أنها حريصة على تحقيق مصلحة طلبتها ومنسوبيها، والتي تأتي على رأس أولوياتها سلامتهم، إلى جانب سعيها نحو تحقيق أعلى معايير الجودة التعليمية في ظل ما تسمح به هذه الظروف، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات النظامية الوقائية، ومنها التحقق عن طريق تطبيق توكلنا، بعدم السماح للمصابين بالحضور، وتحديد مواعيد أخرى لاختبارهم بعد شفائهم.

من ناحيته، قال رئيس جامعة الملك فيصل د. محمد العوهلي: إن الجامعة مددت عدد أيام الاختبارات، وزادت عدد الفترات إلى 4 فترات، ورأت في حال تعذر تطبيق الإجراءات على بعض اختبارات الشعب ذات الأعداد الكبيرة، تحويلها إلى اختبارات إلكترونية عن بعد، وهناك لجنة رئيسية خاصة للاختبارات تدرس جميع الحالات ذات الظروف الاستثنائية والتي تتطلب مراعاة خاصة، أو حالات تستلزم تأجيل موعد الاختبار، مثمنا جهود الجميع لتسيير عملية الاختبار بإذن الله بجودة وأمان.

كان د. العوهلي قد تفقد كليات الجامعة، أمس، واطلع على إجراءات سير الاختبارات النهائية، مؤكدا خلال الجولة ضرورة توفير البيئة الملائمة والآمنة للطلبة، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.