شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أهداف لـ «رب اجعل هذا البلد آمنا» بالنعيرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستهدف حملة «رب اجعل هذا البلد آمنًا» تحت شعار «فكر آمن.. لوطن آمن» بالنعيرية، تعزيز الأمن الفكري، وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن، وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية، واجتماع الكلمة، وتوحيد الصف في وجه دعاة الفتنة والتخريب، إضافة إلى حماية الأمن الفكري للمجتمع.

والتقى رئيس بلدية النعيرية» م. نايف الرجباني، برئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة مبارك القحطاني، لتفعيل حملة «رب اجعل هذا البلد آمنا» تحت شعار » فكر آمن.. لوطن آمن»، وذلك بحضور عضو مجلس بلدي النعيرية سالم المري.