شكرا لقرائتكم خبر عن خطة رقابية مكثفة في الخفجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعدت بلدية محافظة الخفجي، خطة رقابية خلال شهر رمضان المبارك، تضمنت تقسيم المراقبين الصحيين، وكذلك أعمال الرقابة الصحية، إضافةً إلى تكثيف الجولات الرقابية الميدانية لجميع المنشآت التجارية.

وأكد رئيس بلدية محافظة الخفجي م. محمد الحميداني، أن البلدية تستمر في متابعة ومراقبة المحلات المتعلقة بالصحة العامة مع تطبيق الأنظمة والتعاميم البلدية والجديدة المهمة في تطوير أداء عمل الرقابة الصحية للمنشآت عالية الحساسية.

وحث م. الحميداني، المواطنين والمقيمين، على مشاركة البلدية الحرص، عبر الالتفات لما يقدم لهم ولأبنائهم من أطعمة؛ حفاظاً على صحتهم.

‏ودعا الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر مركز «940»، لمعالجتها.