شكرا لقرائتكم خبر عن 1052 مستفيدا من 16 ألف زيارة صحية منزلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذ تجمع صحي الأحساء 16877 زيارة للمرضى في منازلهم، عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية، وذلك خلال الربع الأول لعام 2021م.

واستفاد منها 1052 مريضًا من المرضى المسجلين في البرنامج، وذلك من خلال 12 فرقة ميدانية تضم 81 كادرًا.

وتقدم وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وذلك من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، حيث يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم، وهم بين أهليهم وذويهم وفقاً لمعايير معتمدة.

وتجدر الإشارة إلى أن خدمات الرعاية الصحية المنزلية تشمل الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن وتقوم برعايتهم فيما يتعلق بالأمراض المزمنة، التي يعانون منها مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والعناية بالجروح وقرح الفراش والأنابيب والقساطر والعلاج الوريدي والعلاج التلطيفي ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية، إضافةً إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والتغذية السريرية والخدمات الاجتماعية، ومن أهم الخدمات التثقيف الصحي للمريض وراعي المريض والعائلة، ولا تقتصر الخدمات على الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية، ولكن يتم توفير المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية والأدوية وفقاً لاحتياج المريض.