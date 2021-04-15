شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم 10 آلاف متر سجاد مساجد بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد وبالتعاون مع غرفة حفر الباطن مُمثلة بلجنة سيدات الأعمال، حملة لغسيل وتعقيم مساجد حفر الباطن، شملت أكثر من 10 آلاف متر مربع من السجاد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين من مرتادي بيوت الله.

وقالت رئيسة لجنة سيدات الأعمال بغرفة حفر الباطن، ردنية الشمري: «إن المبادرة تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية والوطنية والصحية»، مشيرة إلى أن المبادرة استهدفت 10 آلاف متر مربع من السجاد وتضمنت المبادرة تنظيف وتعقيم مداخل وبوابات وساحات المساجد والجوامع وتعطيرها، مؤكدة حرص الغرفة على المساهمة في خدمة المجتمع وتوفير البيئة الآمنة والصحية للمواطنين والمقيمين في المواقع كافة، وذلك استشعارًا منها لدورها في المسؤولية الاجتماعية، ومواكبة لجهود القيادة الرشيدة في التصدي لفيروس كورونا وتطبيق الاحترازات الوقائية.