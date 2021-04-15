شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج ثقافي لـ«عاملات المنازل» بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فعَّلت وحدة العلاقات العامة والبرامج والأنشطة بمركز إيواء العاملات المنزليات في محافظة الأحساء، ووفقًا للإجراءات الاحترازية الوقائية، برنامجًا ثقافيًا ترفيهيًا بعنوان «استقبال شهر الخير»، واستهدف البرنامج الكادر الوظيفي بالمركز.

افتُتح البرنامج بتلاوة عطرة من القرآن الكريم، وبعدها تم عرض فيديو توضيحي عن الموروث الشعبي بشهر رمضان الفضيل بمحافظة الأحساء، وتخللت البرنامج أبيات شعرية ومسابقات منوعة ترفيهية، بإشراف من مدير المركز محمد الفهيد، ورئيسة القسم النسائي منى الدوسري.