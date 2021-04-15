شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مشاريع لدعم مستفيدي «بر الشقيق» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق مركز جمعية البر بالشقيق عدة مشاريع خاصة بشهر رمضان المبارك، بهدف توفير المساعدات للمستفيدين، وهي: «السلة الغذائية» و«إفطار صائم» و«كسوة العيد» و«فرحة العيد».

وأوضح مدير المركز سامي القاسم، أن الاستعدادات لاستقبال الشهر المبارك كانت مبكرة، من خلال الاجتماعات العديدة للمجلس الإشرافي واللجان العاملة بالمركز، وفريق الشقيق التطوعي، بهدف توفير المساعدات الكافية للمستفيدين في شهر العطاء والإحسان والتعاون، إضافة إلى مناقشة ترتيب آليه تنفيذ تلك المشاريع.

ولفت إلى أن المركز قام بتغذية بطاقات «منافذ» الخاصة بالمستفيدين لشراء المواد الغذائية من المراكز التجارية المتعاقدة مع الجمعية، إضافة إلى تجهيز كوبونات تفصيل الثياب، ومشتريات العيد لجميع أفراد الأسر المستفيدة في بلدة الشقيق والوزية، ومجموعة من كوبونات المشتريات من أحد المراكز التجارية.