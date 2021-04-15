شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط «العروض».. والأسعار في المتناول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح متسوقون أن أسعار العروض الرمضانية في متناول الجميع، مشيدين بأهمية الاعتدال في التسوق وعدم الإسراف والمبالغة في شراء الاحتياجات، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي أسهمت في انخفاض مؤشرات تأثير الجائحة في المملكة.

وأشاروا إلى التزام المراكز التجارية والغذائية بتنظيم عملية دخول وخروج المتسوقين، وعدم تكدسهم وتعقيم عربات التسوق، وأخذ درجة حرارة المتسوقين، والتأكد من تحميل تطبيق «توكلنا»، والالتزام بالتباعد الاجتماعي للمتسوقين، ما أسهم في سهولة وتنظيم وسلاسة التسوق بشكل آمن.

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية هاني العفالق، أن شهر رمضان الكريم يمثل ذروة رئيسة أمام التجار لبيع منتجاتهم أمام المتسوقين في جميع الأنشطة، مشيرًا إلى أن الشهر الكريم يُعد شهر نشاط وموسم عروض المنتجات التي جرت عليها العادة منذ القدم، حيث يتصدر قطاع الأغذية قائمة المواد الاستهلاكية، وينشط الناس في تأمين مشترياتهم في الشهر الكريم.

وأضاف إن التجار وجميع الأسواق التجارية عادة ما يستخدمون البرامج التسويقية والإعلانية لتسويق منتجاتهم خلال شهر رمضان الكريم، منوهًا إلى أن ذلك يُعد فرصة رئيسة لتحريك الأسواق في المنطقة، وفرصة أمام المتسوقين لاقتناء حاجياتهم، مبينًا أن أسواق المنطقة الشرقية تمتاز بالعديد من المميزات التنافسية، حيث تمتلك المنطقة مساحة جغرافية واسعة تقع بينها العديد من المدن والمحافظات، كما ترتبط بخمس دول خليجية، إضافة إلى عدد من الموانئ التجارية الرئيسة التي أسهمت في تحريك الجانب التجاري في المنطقة.