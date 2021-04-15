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معرض توعوي للوقاية من الحرائق بالجبيل الصناعية

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الدمام - شريف احمد - أطلقت إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية بالجبيل، معرضًا توعويًا، يهدف إلى رفع مستوى الوعي بمخاطر حرائق المنازل، وأمور السلامة، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، وذلك بمدينة الجبيل الصناعية.

وأوضح مدير إدارة الأمن الصناعي والسلامة م. سعيد الشهري، أن المعرض الذي يستمر لمدة 6 أيام، ينفذ العديد من البرامج التوعوية للحد من الحوادث وتقليل الإصابات، ويشتمل على التدريب العملي لكيفية التصرف في حالة وقوع الحريق في المنازل.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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