شكرا لقرائتكم خبر عن معرض توعوي للوقاية من الحرائق بالجبيل الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية بالجبيل، معرضًا توعويًا، يهدف إلى رفع مستوى الوعي بمخاطر حرائق المنازل، وأمور السلامة، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، وذلك بمدينة الجبيل الصناعية.

وأوضح مدير إدارة الأمن الصناعي والسلامة م. سعيد الشهري، أن المعرض الذي يستمر لمدة 6 أيام، ينفذ العديد من البرامج التوعوية للحد من الحوادث وتقليل الإصابات، ويشتمل على التدريب العملي لكيفية التصرف في حالة وقوع الحريق في المنازل.