شكرا لقرائتكم خبر عن 2000 سلة رمضانية لمستفيدي «البركة الخيرية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شرعت جمعية البركة الخيرية بالدمام، في توزيع السلال الرمضانية على المستفيدين من فقراء وأيتام وأسر محتاجة ومطلقات ومعنفات ومَن لا عائل لهم، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة م. خالد الشلالي، والمدير التنفيذي سعد الأحمري، ومدير فرع الجمعية بالخبر المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام عبدالرحمن القرني، وعدد من مديري الإدارات والأقسام وقادة الفرق التطوعية المتمثلة في فريق «إثراء» التطوعي.

وأوضح المشرف على العلاقات العامة والإعلام ومدير مهرجان السلال الرمضانية لهذا العام عبدالرحمن القرني، أن برنامج السلة الرمضانية هو برنامج تقيمه جمعية البركة الخيرية كل عام بشراكة مع بعض الجهات والموردين الذين يقومون بتوريد أصناف معينة من المواد الغذائية ذات الجودة العالية، يتم اختيارها بعد عمل استبانة للمستفيدين واحتياجاتهم مما يقارب 21 صنفًا مع اختلاف قيمة السلة وحجمها لكل أسرة بتفاوت أعداد أفرادها.

وأضاف: إنه تم تغليف أكثر من 2000 سلة رمضانية بدعم من رجال الأعمال والميسورين من أهل الخير حيث تبلغ قيمة السلة 450 ريالًا، لافتًا إلى أن هذا العام شهد مشاركة فريق إثراء التطوعي من خلال تغليف وتوزيع عدد من هذه السلال.

وأبان الأحمري أن فكرة البرنامج هذا العام كانت على المواد العينية حتى يستشعر المتطوع بالعمل التطوعي ويلمس العمل الخيري عن قرب بتوزيع هذه السلال للأسر، وحتى تحرص جميع شرائح المجتمع على المشاركة في مثل هذه البرامج الموسمية التي تنفذها جمعية البركة الخيرية، مشيرًا إلى أن أكثر من 2000 سلة غذائية وزعت على المستفيدين من الأسر التي تشرف عليها الجمعية، والتي تقع في نطاقها إضافة إلى مساعدة عدد من الأسر من خارج نطاق الجمعية الجغرافي، وكذلك مساعدة جمعيات أخرى بأكثر من 100 سلة غذائية.

وأشار إلى أن التوزيع سيستمر حتى خلال العشرة الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك.