شكرا لقرائتكم خبر عن 3 بطاقات علاجية ضمن «عيش بنقاء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهدفت الحملة الإلكترونية «عيش بنقاء»، التي أطلقتها جمعية «نقاء» لمكافحة التدخين، تزامنًا مع قدوم شهر رمضان المبارك، عدة جوانب، منها علاجية وتوعوية طبية واستشارية في مكافحة التدخين، استغلالًا للشهر الفضيل الذي يُعيد توجيه البوصلة، وفرصة للتهذيب والتجديد واستعادة الحياة الصحية، والنمط المعيشي المتوازن الذي من خلاله تتحقق الطمأنينة، وتقدم «نقاء» دعمها للإقلاع عن التدخين ببرامج نوعية متعددة، وباقات علاجية متخصصة وبطاقات إهداء بمميزات مختلفة كعلاج المهدى إليه في عيادات نقاء، وعلاج المهدى إليه في منزله.

وشملت الحملة تقديم ثلاث بطاقات علاجية هي: «همة، همة بلس، معاك»، وبطاقتين للإهداءات وهما: «سند، سند بلس».

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية نقاء سليمان بن عبدالرحمن الصبي أن الحملة تأتي في إطار جهود جمعية «نقاء» التي تبذلها كل عام في مكافحة التدخين، والتوعية الطبية من أضراره وأخطاره، حيث يتسبب التدخين في وفاة ما يقارب 8 ملايين شخص على الأقل سنويًا.