شكرا لقرائتكم خبر عن حزمة برامج تدريبية لرفع الوعي النفسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعتزم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، إطلاق حزمة من البرامج والفعاليات التوعوية والتدريبية خلال شهر رمضان المبارك للعام 1442هـ، وذلك بهدف رفع الوعي النفسي لدى كافة أفراد المجتمع.

وبيّن مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالمركز سامي الحربي أن البرامج المزمع تنفيذها خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي تشتمل على الخيمة الرمضانية والتي تناقش عدة موضوعات هامة مثل تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الفكر والسلوك، وتأثير التعليم عن بُعد سلبًا وإيجابًا، وكيف غيّرت أحداث 2020 في المجتمع السعودي، موضحًا أن البرامج سوف تكون من خلال البث المباشر على حساب المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأشار الحربي إلى أن المركز سيطلق معسكرًا تدريبيًا نوعيًا عن بُعد خلال شهر رمضان المبارك بعنوان «نحو بناء أفضل للذات».