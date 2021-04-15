شكرا لقرائتكم التحالف: تدمير ما مجموعه 4 طائرات بدون طيار مفخخة وصاروخين باليستيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-15
التحالف: تدمير ما مجموعه 4 طائرات بدون طيار مفخخة وصاروخين باليستيين
أكد أن هذه المحاولات العدائية يتم صدها وإحباطها
متابعات الخليج 365 - واس
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير ما مجموعه 4 طائرات بدون طيار مفخخة وصاروخين باليستيين خلال الـ24 ساعة الماضية.
استهداف المدنيين:
وأكد التحالف أن محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وأن هذه المحاولات العدائية يتم صدها وإحباطها.
وأضاف أنه يتم اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
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