وأضاف أنه يتم اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وأكد التحالف أن محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وأن هذه المحاولات العدائية يتم صدها وإحباطها.

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير ما مجموعه 4 طائرات بدون طيار مفخخة وصاروخين باليستيين خلال الـ24 ساعة الماضية.

شكرا لقرائتكم التحالف: تدمير ما مجموعه 4 طائرات بدون طيار مفخخة وصاروخين باليستيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية