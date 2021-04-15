شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-15
وأضاف أنه يتم اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه جازان
محاولات عدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين
متابعات الخليج 365 - جازان
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه جازان.
استهداف المدنيين:
وأكد التحالف أن محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وأن هذه المحاولات العدائية يتم صدها وإحباطها.
وأضاف أنه يتم اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
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