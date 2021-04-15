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محمية الملك عبدالعزيز الملكية تزرع 100 ألف شتلة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-15

محمية الملك عبدالعزيز الملكية تزرع 100 ألف شتلة

ضمن المرحلة الأولى من مشروع تشجير المحمية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلقت محمية الملك عبدالعزيز الملكية، المرحلة الأولى من حملة تشجير المحمية، بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وذلك بحضور الأمير متعب بن فهد الفيصل الفرحان مستشار رئيس مجلس إدارة محمية الملك عبدالعزيز ومحمية الملك سلمان، والرئيس التنفيذي للمركز الدكتور خالد بن عبدالله العبدالقادر، وقائد القوة الخاصة للأمن البيئي في منطقة الرياض العقيد ناصر السليس، ومشاركة عدد من المهتمين والنشطاء البيئيين.

محمية الملك عبدالعزيز الملكية تزرع 100 ألف شتلة - متابعات الخليج 365

تشجير المحمية: 

شملت المرحلة الأولى من حملة تشجير المحمية زراعة 100 ألف شتلة من أنواع (الغاف الخليجي، الطلح، الرمث، العرفج)، حيث يتكون مشروع التشجير في المحمية من 7 مراحل، تستهدف زراعة 500 ألف شتلة، سيتم ريها بطريقة حصاد المياه.

محمية الملك عبدالعزيز الملكية تزرع 100 ألف شتلة - متابعات الخليج 365

مبادرة تعاون: 

وتأتي الحملة كمبادرة تعاون بين القطاعات ذات العلاقة بالبيئة ممثلة بالأمن البيئي، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ومحمية الملك عبدالعزيز الملكية، بهدف تعزيز التكامل بينها للمحافظة على البيئة، وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي، وتحقيق استدامته، ومكافحة التصحر في المملكة.

محمية الملك عبدالعزيز الملكية تزرع 100 ألف شتلة - متابعات الخليج 365

ويستهدف تشجير محمية الملك عبدالعزيز الملكية الحفاظ على النباتات المهددة بالانقراض، وإعادة إكثارها من خلال زراعتها، وتأهيل مواقع الغطاء النباتي المتدهورة، بهدف الحد من آثار التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية.

محمية الملك عبدالعزيز الملكية تزرع 100 ألف شتلة - متابعات الخليج 365 محمية الملك عبدالعزيز الملكية تزرع 100 ألف شتلة - متابعات الخليج 365

محمية الملك عبدالعزيز الملكية تزرع 100 ألف شتلة - متابعات الخليج 365 محمية الملك عبدالعزيز الملكية تزرع 100 ألف شتلة - متابعات الخليج 365 محمية الملك عبدالعزيز الملكية تزرع 100 ألف شتلة - متابعات الخليج 365 محمية الملك عبدالعزيز الملكية تزرع 100 ألف شتلة - متابعات الخليج 365 محمية الملك عبدالعزيز الملكية تزرع 100 ألف شتلة - متابعات الخليج 365 محمية الملك عبدالعزيز الملكية تزرع 100 ألف شتلة - متابعات الخليج 365 محمية الملك عبدالعزيز الملكية تزرع 100 ألف شتلة - متابعات الخليج 365 محمية الملك عبدالعزيز الملكية تزرع 100 ألف شتلة - متابعات الخليج 365 محمية الملك عبدالعزيز الملكية تزرع 100 ألف شتلة - متابعات الخليج 365
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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