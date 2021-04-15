الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-15

متابعات الخليج 365 - جازان

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما الميليشيا تجاه جازان.

استهداف المدنيين:

وأكد التحالف أن محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشددًا على أنه يتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

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