شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما الميليشيا تجاه جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-15
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اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما الميليشيا تجاه جازان
محاولات عدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين
متابعات الخليج 365 - جازان
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما الميليشيا تجاه جازان.
استهداف المدنيين:
وأكد التحالف أن محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشددًا على أنه يتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
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