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شكرا لقرائتكم إغلاق مختبر في الشرقية بسبب 3 مخالفات للإجراءات الاحترازية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-15
إغلاق مختبر في الشرقية بسبب 3 مخالفات للإجراءات الاحترازية
صدر بحقه قرار بإغلاقه لمدة سبعة أيام وغرامة مالية
متابعات الخليج 365 - الشرقية
أغلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، مساء أمس الأربعاء، مختبرًا مخالفًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.
جولة تفتيشية:
وقالت صحة الشرقية في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه أسفرت إحدى جولات الالتزام التفتيشية لصحة الشرقية المتعلقة بمتابعة مدى التزام المنشآت الصحية الخاصة، عن ضبط مختبر رصدت عليه 3 مخالفات إحداها تتعلق بإجراءات كورونا.
إغلاق وغرامة:
وتابعت أنه قد صدر بحق المختبر المذكور قرار اللجنة المختصة بإغلاقه من اليوم لمدة سبعة أيام وغرامة مالية.
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