اخبار السعوديه

إغلاق مختبر في الشرقية بسبب 3 مخالفات للإجراءات الاحترازية

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم إغلاق مختبر في الشرقية بسبب 3 مخالفات للإجراءات الاحترازية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-15

إغلاق مختبر في الشرقية بسبب 3 مخالفات للإجراءات الاحترازية

صدر بحقه قرار بإغلاقه لمدة سبعة أيام وغرامة مالية

متابعات الخليج 365 - الشرقية

أغلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، مساء أمس الأربعاء، مختبرًا مخالفًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من .

جولة تفتيشية:

وقالت صحة الشرقية في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه أسفرت إحدى جولات الالتزام التفتيشية لصحة الشرقية المتعلقة بمتابعة مدى التزام المنشآت الصحية الخاصة، عن ضبط مختبر رصدت عليه 3 مخالفات إحداها تتعلق بإجراءات كورونا.

إغلاق وغرامة: 

وتابعت أنه قد صدر بحق المختبر المذكور قرار اللجنة المختصة بإغلاقه من اليوم لمدة سبعة أيام وغرامة مالية.

إغلاق مختبر في الشرقية بسبب 3 مخالفات للإجراءات الاحترازية - متابعات الخليج 365
شارك الخبر

شارك الخبر




الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا