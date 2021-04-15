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جموع المصلين تؤدي صلاة التراويح بالتوسعة السعودية الثالثة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-15

جموع المصلين تؤدي صلاة التراويح بالتوسعة السعودية الثالثة

وسط أجواء إيمانية مفعمة بالدعاء والابتهالات

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أدت جموع غفيرة من المصلين بالتوسعة السعودية الثالثة صلاة التراويح، ثالث أيام شهر رمضان المبارك، في أجواء إيمانية مفعمة بالدعاء والابتهالات والتضرع لله سبحانه وتعالى، وبحضور أئمة المسجد الحرام وعدد من المسؤولين والعاملين بالجهات ذات العلاقة ووسط منظومة متكاملة من الخدمات التي قدمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

جموع المصلين تؤدي صلاة التراويح بالتوسعة السعودية الثالثة - متابعات الخليج 365

وأمّ المصلين في صلاة التراويح التسليمات الثلاث الأولى فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر فضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي.


أداء الصلاة: 

وتوافدت أعداد المصلين منذ وقت باكر لأداء الصلاة في التوسعة السعودية الثالثة، وذلك لأداء صلاة التراويح وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات الوقائية والاحترازية، حيث استعدت الرئاسة بوضع الملصقات وتخصيص المسارات وتنظيم الإدارات العاملة ليؤدي المصلون صلاتهم في أجواء آمنة وصحية تمكنهم من أداء صلواتهم بكل يسر وسهولة.

جموع المصلين تؤدي صلاة التراويح بالتوسعة السعودية الثالثة - متابعات الخليج 365 جموع المصلين تؤدي صلاة التراويح بالتوسعة السعودية الثالثة - متابعات الخليج 365 جموع المصلين تؤدي صلاة التراويح بالتوسعة السعودية الثالثة - متابعات الخليج 365 جموع المصلين تؤدي صلاة التراويح بالتوسعة السعودية الثالثة - متابعات الخليج 365 جموع المصلين تؤدي صلاة التراويح بالتوسعة السعودية الثالثة - متابعات الخليج 365 جموع المصلين تؤدي صلاة التراويح بالتوسعة السعودية الثالثة - متابعات الخليج 365 جموع المصلين تؤدي صلاة التراويح بالتوسعة السعودية الثالثة - متابعات الخليج 365 جموع المصلين تؤدي صلاة التراويح بالتوسعة السعودية الثالثة - متابعات الخليج 365 جموع المصلين تؤدي صلاة التراويح بالتوسعة السعودية الثالثة - متابعات الخليج 365
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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