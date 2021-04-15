شكرا لقرائتكم خبر عن 18 مساراً للطواف ومظلات وكمامة ومناديل معقمة للمعتمرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 18 مساراً لخدمة الطائفين والمعتمرين، ووضعت ملصقات مسارات الطواف وملصقات التباعد الجسدي في كامل صحن المطاف، البالغ عددها 14 مساراً، إضافة إلى 4 مسارات مضافة إلى مطاف الدور الأول تستخدم وقت الحاجة، كما خُصصت مصليات لسنة الطواف تتسع لنحو 2000 مصلٍ، بتخصيص موقع ببدروم صحن المطاف، يكفي لنحو 500 مصلٍ بجانب سلم باب الفتح، إضافة إلى مصلى بالدور الأول يكفي لنحو 1500 مصلٍ، كما رُكبت مسارات التباعد الجسدي على المداخل بالساحات الخارجية وعامة مرافق المسجد الحرام.

كما وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية، بالتعاون مع لجنة السقاية والرفادة عدداً من وجبات الإفطار على الصائمين المصلين والمعتمرين والعاملين بالمسجد الحرام في أماكنهم تجنباً للزحام، وتحتوي الوجبات على تمرات وكمامة ومنديل معقم.

من جهة ثانية، وزعت رئاسة الحرمين عدداً من المظلات على معتمري بيت الله العتيق، وذلك ضمن حملتها (خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا) في عامها الخامس.