شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف المعتمرين في مكة.. فقط لحملة التصاريح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خصص «المرور» 4 مواقف لسيارات المعتمرين والزائرين بمكة المكرمة، إذ تمنع وصول السيارات إلى الحرم للتخفيف على المعتمرين ومنع الزحام. وأوضح «المرور» أنه باستطاعة قاصدي الحرم الوصول عن طريق موقف الزاهر الذي يقودهم إلى موقف جرول ويكملون سيرهم إلى الحرم أو عن طريق موقف كدي، الذي يوصلهم إلى موقف الملك عبدالعزيز ويستمرون في سيرهم نحو الحرم أو موقف أنفاق المصافي الذي يوصلهم إلى موقف أجياد ومنها سيراً على الأقدام نحو الحرم أو الموقف الرابع (موقف الجمرات) الذي يوصلهم إلى محطة باب علي ويتجهون منه سيراً على الأقدام إلى الحرم.

يشار إلى أن الاستفادة من المواقف ستكون فقط لمن يحمل تصريحاً لأداء العمرة أو الصلاة في الحرم المكي، إذ يستطيع إيقاف سيارته والذهاب إلى الحرم بوسائل النقل العامة المتوفرة.