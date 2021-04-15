شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: سجلنا 926 حالة جديدة والحرجة 986 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حذرت وزارة الصحة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مطالبة جميع المواطنين والمقيمين بأهمية استمرار التقيد بالاحترازات للحد من انتشار كورونا

وأعلنت الوزارة أن مستجدات كورونا التي تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 929 حالة مؤكدة، وتسجيل 806 حالات تعافٍ، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 8935 حالة منها 986 حالة حرجة. وأشارت في بيانها الصادر أمس (الأربعاء) إلى أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 401157 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 385441 حالة. وأوضحت أن عدد الوفيات ليوم أمس بلغ 8 حالات، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في 6781 حالة.

واختتمت «الصحة» بيانها بالتنبيه إلى أن مركز 937 للاستشارات والاستفسارات يعمل على مدار الساعة.