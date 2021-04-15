شكرا لقرائتكم خبر عن 225229 دعوى في «الأحوال».. وتأجيل قضايا الخلع بعد رمضان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشف تقرير إحصائي لوزارة العدل أن عدد قضايا الأحوال الشخصية الواردة لمحاكم الدرجة الأولى في العام الحالي بلغ 225229 قضية مسجلة من أول العام إلى الأول من رمضان الجاري، منها 90194 خصومة بين طرفين فأكثر، و135035 دعوى إنهائية من طرف واحد. واحتلت منطقة مكة المكرمة المرتبة الأولى بنحو 60286 دعوى، تليها منطقة الرياض بـ52749، ثم المنطقة الشرقة بـ9886، ورابعا منطقة عسير بـ17110 قضايا، في حين جاءت في المراتب الأخيرة تباعا كل من منطقة الحدود الشمالية بـ3137 قضية، ومنطقة الباحة بـ3243، ومنطقة نجران بنحو 3520 قضية.

وبحسب التقرير الإحصائي، شملت دعاوى الإنهاءات صكوك إثبات الحياة، والوفاة، وإنهاء القاصرين، وإنهاءات الأوقاف، وحصر الإرث، في حين تضمنت دعاوى الخصومة الحضانة، والزيارة، والنفقة، وفسخ النكاح خلعا، والعضل، ودعاوى في وقائع أسرية أو زوجية. وكشفت مصادر "الخليج 365" أن الدعاوى الجديدة في الطلاق والخلع تنخفض عادة في رمضان بنحو 75%، وتشكل أغلب دعاوى فسخ النكاح الحالية استكمالا لجلسات سابقة. وبحسب المؤشر الرقمي، فإن عدد القضايا في محاكم منطقة مكة المكرمة تقفز في نهاية شهر محرم ومنتصف شهر صفر، وتنخفض منتصف ربيع الأول ومنتصف جمادى الأولى. وتصدرت الرياض وجدة ومكة والمدينة قضايا الأحوال الواردة لمحاكم الدرجة الأولى في اختصاص معين، وتذيلت محاكم حائل الترتيب الأخير، وقبل الأخير كانت محاكم بريدة وتبوك.

وقالت المحامية سمية الهندي: «إن الوقائع تشير إلى أن سيدات قررن إرجاء تحرير دعاوى فسخ النكاح خلعا إلى بعد إجازة عيد الفطر؛ بناء على نصائح مقربين في الأسر تنظر إلى شهر رمضان بأنه شهر تقارب لا شهر محاكم». وقالت «إن الجلسات في رمضان تتواصل حضوريا أو عن بعد، ويتم قيد الدعوى ونظرها عقب استكمال الإجراءات اللازمة، وتقضي التعليمات بالفصل سريعا في الدعاوى الأسرية ومراعاة أهمية إصلاح ذات البين».