شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ يطلع على التصفيات النهائية لمسابقة الملك سلمان للقرآن الكريم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - زار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ (الاثنين) مقر انعقاد المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن وتلاوته وتفسيره، والتقى رؤساء لجان التحكيم واطلع على سير فعاليات التصفيات واطمأن على الخدمات المقدمة للمتسابقين والمتسابقات ولجنة التحكيم.

وأوضح أن لجنة التحكيم المنتقاة من نخبة من علماء القراءات، الحُفاظ لكتاب الله، لها بصمة قوية في إنجاح هذه المسابقة التي تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، متمنياً التوفيق لجميع المتسابقين والمتسابقات في خدمة هذا الدين القويم وهذا الكتاب الكريم.

وعد كل من وصل للتصفيات النهائية في المسابقة فائزاً كونه وصل إلى هذه المرحلة الرفيعة، ولأنها تحمل اسم الرجل الذي خدم الإسلام والمسلمين.

واستمع لبعض تلاوات المشاركين في المسابقة التي تقام افتراضياً تطبيقاً للإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فايروس كورونا، إذ جهزت الوزارة في جميع فروعها بمناطق المملكة مقار للمسابقة عبر استخدام التقنية الحديثة.