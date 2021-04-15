شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الرياض»: حساب بنكي ضمان لصرف مكافآت الطلاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض حرصها على دعم ورعاية الطلاب والطالبات المستحقين للمكافآت والإعانات من خلال صرف مستحقاتهم دون تأخير، والعمل على معالجة أي أسباب تحول دون وصولها.

وأوضح مدير إدارة الإعلام التربوي المتحدث باسم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض علي بن محمد الغامدي، أن تعليمات الوزارة تنص على وجوب وجود حساب بنكي نشط خاص بالطالب أو الطالبة. وأكد الغامدي ضرورة تعديل الحسابات البنكية في نظام «نور»، ورفع صورة من الآيبان الصادر من البنك باسم الطالب أو الطالبة عبر النظام، وتزويد إدارة خدمات الطلاب للبنين والبنات بأي تعديلات تطرأ على بيانات الطالب أو الطالبة مع صورة آيبان البنك لكليهما لضمان استمرارية صرف المكافأة للطالب أو الطالبة.