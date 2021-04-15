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بالفيديو.. العوهلي: هيئة الصناعات العسكرية تستهدف زيادة نسبة التوطين

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالسعودية، أحمد العوهلي، إن الهيئة تستهدف زيادة نسبة التوطين، وتطوير الكادر البشري السعودي.

وأضاف، خلال مداخلة له بقناة الإخبارية، أن استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية، التي وافق عليها مجلس الوزراء ، تهدف لتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية.

ولفت إلى أن الهيئة تستهدف أيضا تطوير رافد قوي اقتصادي غير نفطي للمملكة، فضلا عن توفير فرص وظيفية للمواطنين.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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