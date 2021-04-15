“الغذاء والدواء” تكشف حقيقة وجود كحول في مشروب السوبيا

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كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن حقيقة وجود الكحول الإيثيلي والألوان الصناعية في مشروب السوبيا الرمضاني.
وأوضحت أنه لا يتم إضافة الكحول الإيثيلي لمشروب السوبياـ ولكن هناك نسبة ضئيلة من الإيثانول تنتج عن عملية التخمر الذاتي للعصائر والمشروبات، وهي تفاعلات كيميائية طبيعية مع السكر المضاف.
وأشارت “الغذاء والدواء” إلى أنه لا توجد لائحة تحدد الحدود القصوى لمتبقيات الإيثانول في الأغذية، مضيفةً أن ظروف إنتاج وتعبئة وتداول المنتجات تسوق من قبل الباعة المتجولين، والتي تفتقد إلى الشروط الصحية.
وكان شخص قد ظهر في مقطع فيديو وادعى أن السوبيا عبارة عن خمر، وأن الخميرة المستخدمة تأكل السكر وتحوله إلى إيثانول وميثانول وثاني أكسيد الكربون.
Source akhbaar24.argaam
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