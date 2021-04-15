«المرور» يحدد شروط إصدار رخصة القيادة بعد انتهاء التصريح المؤقت

حددت الإدارة العامة للمرور شروط إصدار رخصة القيادة بعد انتهاء التصريح المؤقت لمن أتم 18 عاما.

وأوضح المرور السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن المادة(٣٩) فقرة (٤) من نظام المرور تنص بأنه في حالة مراجعة صاحب التصريح خلال سنة من تاريخ انتهاء التصريح وإتمامه لسن 18 فيعطى رخصة قيادة دون اختبار.

وأكدت المرور السعودي أنه يكتفى بالاختبار السابق كونه طبق بحقه الشروط المطلوبة للحصول على رخصة قيادة.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين على الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر «تويتر»: «أنا عندي اخوي الصغير إذا انتهت الرخصه الموقت واكتمل عمره ١٨ يعيد دراسته؟».

وكان المرور السعودي، أكد عبر حسابه الرسمي، أن خطوات إصدار رخصة القيادة الخصوصي تتمثل في:

1-إتمام سن الـ18 عامًا.

2- ألا يكون أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات أو ترويجها أو حيازتها.

3- السلامة من الأمراض والعاهات التي تعيق عن القيادة.

5- اجتياز اختبار القيادة.

6-تسديد المخالفات إن وجدت.

7-لغير السعوديين يتطلب وجود إقامة نظامية.

اقرأ أيضًا:

«المرور»: 7 خطوات لإصدار رخصة القيادة الخصوصي

المرور يعلن رسوم رخص السير والقيادة بجميع أنواعها