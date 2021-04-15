فريق طبي ينهي معاناة مريض من «انحباس البول» بمستشفى الملك خالد بالخرج

أنهى فريقٌ طبيٌّ من قسم المسالك البولية بمستشفى الملك خالد بالخرج بقيادة الدكتور سعد الرشيدي معاناة مريض من انحباس تام للبول.

وعانى المريض لديه إصابة في الإحليل البولي بعد تعرضه لحادث مروري نتج عنه تمزق الإحليل وانسداد مجرى التبول.

وحضر المريض لقسم الطوارئ والإسعاف قبل 5 أشهر؛ وخضع لفحوصات طبية ووضع قسطرة بولية عبر فتحة صغيرة في أسفل البطن ليتمكن من اخراج البول بشكل مؤقت، إلى أن أجرى عملية وتكللت بنجاح بعد ترميم مجرى البول وإزالة القسطرة البطنية.

وأوضح الدكتور سعد الرشيدي أن العملية تعتبر من العمليات المعقدة والكبيرة في تخصص المسالك، ومن خلال التطوير المستمر الذي يشهده قسم جراحة المسالك البولية أصبح بالإمكان إجراؤها بالمستشفى وبكفاءة عالية.