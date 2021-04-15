حملات للتوطين بنجران توفر 13 فرصة عمل

نفذت لجنة التوطين في منطقة «نجران» زيارات ميدانية لمحال بيع الخضار والفواكه، للتأكد ومتابعة قرارات التوطين. وأوضح أمين عام اللجنة، عبدالله الدوسري، أن اللجنة زارت 60 محلا لبيع الخضار والفواكه، واتضح أن عدد السعوديين بها بلغ 40 موظفا، والوافدين 60 وافدا من مختلف الجنسيات، وتم ضبط 4 مخالفات للتوطين في عدد من المنشآت، حيث بلغت نسبة التوطين 40%. ولفت "الدوسري" إلى أنه تم حصر 13 فرصة عمل، جار تجهيزها لشغلها بالسعوديين، مؤكدا أن اللجنة سوف تكون في الميدان على مدي اليوم من خلال الزيارات الصباحية والمسائية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بغية متابعة قرارات التوطين في الأنشطة المستهدفة.



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