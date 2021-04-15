KPIS تؤهل منسوبي وزارة الموارد لمؤشرات الأداء

تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التعاقد مع شركة تقنية متخصصة لتنفيذ برنامج الشهادة الاحترافية KPIS لتأهيل منسوبي الوزارة على قياس مؤشرات الأداء. وتعتبر شهادة KPIS من الشهادات‭ ‬الاحترافية‭ ‬الدولية‭ ‬لمؤشرات‭ ‬قياس‭ ‬الأداء، و‬يتم‭ ‬التركيز‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬أدوات‭ ‬وتقنيات‭ ‬إدارة‭ ‬مؤشرات‭ ‬الأداء‭ ‬الرئيسية. ‬ويحصل‭ ‬المتدرب‭ ‬بعد‭ ‬اجتياز‭ ‬الاختبار‭ ‬بنهاية‭ ‬الدورة‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬محترف‭ ‬معتمد‭ ‬في‭ ‬قياس‭ ‬مؤشرات‭ ‬الأداء، إضافة‭ ‬إلى‭ ‬شهادة‭ ‬ممارس‭ ‬معتمد‭ ‬في‭ ‬قياس‭ ‬مؤشرات‭ ‬الأداء. ما هو KPIS شهادة دولية لقياس‭ ‬الأداء تستخدم ‬أدوات‭ ‬وتقنيات‭ ‬الأداء‭ ‬الرئيسية تمنح شهادة‭ ‬محترف‭ ‬معتمد تمنح شهادة‭ ‬ممارس‭ ‬معتمد‭ الشروط المطلوبة لبرنامج KPIS أن يكون تقديم البرنامج التدريبي وفق المحتوى المعتمد من المعهد the kpi institute العرض شامل للبرنامج والاختبار المعتمد في KPIs من معهد the kpi institute إصدار الشهادة الاحترافية للمجتازين للاختبار لا بد أن يكون صادرا من the kpi institute فوائد الشهادة تطوير التخطيط الإستراتيجي بانتقاء مؤشرات الأداء الرئيسية الملائمة وإعداد التقارير التي توضح تماشي الأداء مع الاستراتيجية. الحصول على التدريب اللازم حول الطرق المثلى لبناء واستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية. توسعة الشبكة المهنية في مجال الأعمال حيث يصبح المتدرب عضوا من المجتمع الدولي للشهادة المهنية في قياس مؤشرات الأداء المؤسسي. التعرف على نماذج العمل على قياس مؤشرات الأداء المؤسسي.



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