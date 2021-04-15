نظام تراخيص شامل لإدارة النفايات

يعتزم المركز الوطني لإدارة النفايات، التعاقد مع شركة مختصة بتقنية المعلومات، لتنفيذ مشروع يستهدف تأسيس البنية التحتية، وتقديم الدعم الفني لنظام التراخيص الشامل لقطاع إدارة النفايات. وتضمنت المتطلبات الخاصة بنشاط إدارة مرفق النفايات الخطرة «تخلص ومعالجة»، دراسة تقييم تأثيرات بيئية عن طريق إحدى الجهات المؤهلة، وتحديد نوعية النفايات وتركيباتها، مع تقرير يحدد مخاطر التعرض لهذه المواد، وكذلك تقنيات التحكم بالتلوث المراد استخدامها، وطريقة التخلص من النفايات والتقنيات المستخدمة لذلك، فضلا عن وضع خطط للتعامل مع الطوارئ والحوادث. النفايات غير الخطرة المتطلبات الخاصة بإدارة المرفق النفايات الصلبة دراسة تقييم تأثيرات بيئية من إحدى الجهات المؤهلة تدوير النفايات الصناعية غير الخطرة 01 تحديد موقع مصنع التدوير 02 وصف لمراحل المعالجة والفرز والتدوير 03 تحديد مجال العمل والمواد المراد تدويرها 04 تحديد وسائل التخلص من النفايات غير القابلة للتدوير05 دراسة تقييم تأثيرات بيئية عن طريق إحدى الجهات المؤهلة الزيوت المستعملة 01 دراسة تقييم تأثيرات بيئية عن طريق إحدى الجهات المؤهلة من الهيئة 02 تحديد تقنيات التحكم بالتلوث المراد استخدامها 03 تحديد طريقة التخلص من الزيوت المستعملة 04 وضع خطط للتعامل مع الطوارئ والحوادث. النفايات الصلبة البلدية 01 دراسة تقييم تأثيرات بيئية من إحدى الجهات المؤهلة من الهيئة 02 تحديد تقنيات التحكم بالتلوث المراد استخدامها 03 تحديد طريقة التخلص من النفايات والتقنيات المستخدمة لذلك 04 وضع خطط للتعامل مع الطوارئ والحوادث النفايات الطبية 01 دراسة تقييم تأثيرات بيئية عن طريق إحدى الجهات المؤهلة 02 تقديم خطة فرز وتخزين النفاية الطبية 03 تحديد طرق التخلص المناسبة بيئياً من الرماد الناتج عن المحارق الصحية أو من المواد المعالجة 04 توفير الخبرات الفنية والعلمية المناسبة لتداول التقنيات داخل الموقع 05 تحديد موقع المعالجة وإبعاده عن المجمعات السكنية. 06 الحصول على تأهيل بيئي للتقنية المستخدمة في المعالجة. 07 تقديم خطط السلامة لمواجهة حالات الطوارئ



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