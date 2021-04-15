ذبائح معلقة في طريف

وخلال جولة لـ«دوت الخليج» في المسلخ الوحيد بطريف، رصدت أعدادا كبيرة من الماشية خارج أبواب المسلخ، وتجمعا من أصحابها في انتظار الحصول على أدوارهم، بينما نظمت إدارة المسلخ الزحام بإعطاء أرقام مرتبة، والعودة لتسلم الذبيحة بعد ذلك لاحقا، إذ وصل تسليم بعضها أول أمس لما بعد صلاة العشاء.
وأشار أحد العاملين في المسلخ إلى أنه مع نهاية استقبال المواشي تمكنوا قبل رمضان بيوم من سلخ 620 من الأغنام.
يذكر أن المسلخ يعتبر حديثا، اذ تم العمل به قبل عامين، فيما لازال المسلخ القديم الأخر مغلقا، وحسب مصادر «دوت الخليج» تدرس بلدية طريف، إما إعادة ترميمه مجدداً والعمل به، او الغاءه نهائيا، وطرح فكرة موقع إستثماري جديد لمسلخ أخر، خلال الفترة القادمة.
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