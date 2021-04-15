درء الخطر بجالون

رغم مرور عدة سنوات على إزالة عمود إنارة من موقعه وسط شارع الحلفا بالبلد، أحد أكثر الشوارع أهلية للسكان في نجران، إلا أن كيابل كهرباء الضغط العالي الخاصة بذلك العمود مازالت مكشوفة أمام المارة، ولم تجد الجهة المعنية حلا لدرء الخطر البالغ إلا وضع جالون لتغطيتها، وناشد الأهالي المسؤولين بإزالة الكيابل أو إعادة تركيب العمود قبل وقوع أي حادث عرضي، وحفاظا على سلامة أطفالهم الذين يتواجدون بالقرب من المكان.



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