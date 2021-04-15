أمطار على 5 مناطق

شهدت 5 مناطق أمس هطول أمطار بين المتوسطة والغزيرة، شملت عسير ونجران وجازان والباحة، وعددا من محافظات مكة المكرمة، وتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الرياض والشرقية.

تدني الرؤية

وهطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بكميات كبيرة من البرد، على قرى الملاحة وبني رزام وآل حارث شمال مدينة أبها بمنطقة عسير، كما هطلت أمطار غزيرة على محافظة طريب شرق منطقة عسير، سالت على أثرها الأودية والشعاب.

ونشر المركز الوطني للأرصاد تنبيها متقدما عن هطول أمطار متوسطة الى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مع تدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط البرد وسيول على مناطق متفرقة من منطقة عسير، وهي محافظة خميس مشيط والحرجة وطريب.

رفع الجاهزية

شهدت منطقة نجران هطول أمطار متفرقة، سالت على أثرها الأودية والشعاب، وتجمعت مياه الأمطار بكميات كبيرة في مدخل رير والحمر، ووجه أمين منطقة نجران المهندس عيد العتيبي برفع درجة الجاهزية لمعالجة أي طارئ عند هطول الأمطار، وفق خطة الطوارئ، وقد باشرت الفرق الميدانية للأمانة، تنظيف مناهيل السيول، وبمساندة أعضاء جمعية ليث للإنقاذ والإغاثة، من خلال إخراج إحدى السيارات العالقة في تجمع مياه الأمطار.