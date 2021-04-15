السعودية اليوم / الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تدشن التوسعة الجديدة لمركز لقاح كورونا في صلبوخ



الرياض 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واس

دشنت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية اليوم، التوسعة الجديدة لمركز لقاح فيروس

وتشرف على المركز فرق طبية مختصة من الخدمات الطبية ومستشفى قوى الأمن بالرياض، في إطار استمرار تنفيذ مبادرات وأعمال حملة "الوقاية أمان".

وتضم التوسعة الجديدة للمركز (25) غرفة خاصة بالتطعيم، تقدم من خلالها الخدمات لأكثر من 3 آلاف مستفيد في اليوم الواحد، حيث تبدأ رحلة المراجع من منطقة الفرز البصري مرورًا بالتسجيل وغرف انتظار، فضلًا عن غرف العيادات وغرف انتظار ما بعد التطعيم وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تم اتخاذها في المملكة.

وتبلغ المدة الزمنية المتوقعة لوجود المستفيد في المركز نحو (13) دقيقة منذ دخوله وحتى الاطمئنان على صحته ومغادرته بالسلامة بإذن الله.

وتقدم الخدمة في المركز طيلة أيام شهر رمضان المبارك من السبت إلى الخميس بداية من الساعة 8:30 مساءً حتى الساعة 2:30 صباحًا، ما عدا يوم الجمعة، ويمكن للراغبين التقدم بطلب الحصول على اللقاح من خلال حجز موعد في تطبيق صحتي واختيار المدينة الطبية –الخدمات الطبية بوزارة الداخلية.

يذكر أن الخدمات الطبية بوزارة الداخلية أطلقت حملة "الوقاية أمان" في شهر مارس الماضي وتهدف من خلالها لتقديم لقاح فيروس كورونا لمنسوبي ومنسوبات وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية، وجميع المواطنين والمقيمين في المراكز التابعة للخدمات الطبية بالداخلية، وذلك في إطار جهود الجهات الصحية في المملكة لتقديم اللقاحات والإسهام في الوصول للمناعة المجتمعية بإذن الله.

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01:46ت م

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الرياض 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واسدشنت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية اليوم، التوسعة الجديدة لمركز لقاح فيروس كورونا بالمدينة الطبية لقوى الأمن في صلبوخ بمدينة الرياض لتقديم اللقاحات للمواطنين والمقيمين الحاصلين على مواعيد عبر تطبيق صحتي.وتشرف على المركز فرق طبية مختصة من الخدمات الطبية ومستشفى قوى الأمن بالرياض، في إطار استمرار تنفيذ مبادرات وأعمال حملة "الوقاية أمان".وتضم التوسعة الجديدة للمركز (25) غرفة خاصة بالتطعيم، تقدم من خلالها الخدمات لأكثر من 3 آلاف مستفيد في اليوم الواحد، حيث تبدأ رحلة المراجع من منطقة الفرز البصري مرورًا بالتسجيل وغرف انتظار، فضلًا عن غرف العيادات وغرف انتظار ما بعد التطعيم وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تم اتخاذها في المملكة.وتبلغ المدة الزمنية المتوقعة لوجود المستفيد في المركز نحو (13) دقيقة منذ دخوله وحتى الاطمئنان على صحته ومغادرته بالسلامة بإذن الله.وتقدم الخدمة في المركز طيلة أيام شهر رمضان المبارك من السبت إلى الخميس بداية من الساعة 8:30 مساءً حتى الساعة 2:30 صباحًا، ما عدا يوم الجمعة، ويمكن للراغبين التقدم بطلب الحصول على اللقاح من خلال حجز موعد في تطبيق صحتي واختيار المدينة الطبية –الخدمات الطبية بوزارة الداخلية.يذكر أن الخدمات الطبية بوزارة الداخلية أطلقت حملة "الوقاية أمان" في شهر مارس الماضي وتهدف من خلالها لتقديم لقاح فيروس كورونا لمنسوبي ومنسوبات وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية، وجميع المواطنين والمقيمين في المراكز التابعة للخدمات الطبية بالداخلية، وذلك في إطار جهود الجهات الصحية في المملكة لتقديم اللقاحات والإسهام في الوصول للمناعة المجتمعية بإذن الله.// انتهى //01:46ت م0012

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