السعودية اليوم / الكويت تسجل 1402 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الكويت 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واس

سجلت الكويت خلال الساعات الـ24 الماضية 1402 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية أن إجمالي الإصابات بلغ 251675, فيما بلغ إجمالي الوفيات 1423، وسُجِّلَ 1296 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 228627.

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الكويت 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واسسجلت الكويت خلال الساعات الـ24 الماضية 1402 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و4 وفيات.وأوضحت وزارة الصحة الكويتية أن إجمالي الإصابات بلغ 251675, فيما بلغ إجمالي الوفيات 1423، وسُجِّلَ 1296 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 228627.// انتهى //00:55ت م0009

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