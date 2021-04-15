السعودية اليوم / تونس تسجل 2123 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واس

سجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية 2123 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح بيان لوزارة الصحة التونسية أمس، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 276727، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9480.

// انتهى//

00:45ت م

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تونس 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واسسجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية 2123 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 84 وفاة.وأوضح بيان لوزارة الصحة التونسية أمس، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 276727، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9480.// انتهى//00:45ت م0007

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