السعودية اليوم / المملكة المتحدة تسجل 2491 إصابة جديدة بفيروس كورونا



لندن 2 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واس

سجلت المملكة المتحدة 2491 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,378,305، فيما بلغ مجموع الوفيات 127,161 .

// انتهى //

23:59ت م

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لندن 2 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واسسجلت المملكة المتحدة 2491 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و38 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,378,305، فيما بلغ مجموع الوفيات 127,161 .// انتهى //23:59ت م0261

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