السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تغلق 11 مسجداً مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة كورونا بين صفوف المصلين



الرياض 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واس

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 11 مسجداً مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس

وبينت الوزارة في تقرير صادر, أن المساجد المغلقة أربعة مساجد في منطقة الباحة رُصدت بها أربع حالات، وثلاثة مساجد بمنطقة مكة المكرمة فيها ثلاث حالات، ومسجد بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة القصيم بمعدل إصابة لكل مسجد.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 18 مسجداً, خمسة بمنطقة القصيم وأربعة بمنطقة مكة المكرمة, وثلاثة بمنطقة المدينة المنورة, ومسجدين بمنطقة الرياض, ومسجد بمنطقة عسير, ومسجد بمنطقة الباحة, ومسجد بمنطقة الشرقية, ومسجد بمنطقة نجران, وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وشددت الوزارة في ختام بيانها اليومي في حال رصد أي تقصير أو تراخ في تطبيق البروتوكولات الصحية والتعليمات الخاصة بأوقات الصلوات المفروضة والتراويح المعتمدة من الجهات المختصة لسلامة وصحة المصلين بالإبلاغ عبر مركز خدمات المستفيدين 1933.

// انتهى //

23:23ت م

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الرياض 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واسأغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 11 مسجداً مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما أُغلق خلال 66 يوماً 590 مسجداً، فُتح 570 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.وبينت الوزارة في تقرير صادر, أن المساجد المغلقة أربعة مساجد في منطقة الباحة رُصدت بها أربع حالات، وثلاثة مساجد بمنطقة مكة المكرمة فيها ثلاث حالات، ومسجد بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة القصيم بمعدل إصابة لكل مسجد.وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 18 مسجداً, خمسة بمنطقة القصيم وأربعة بمنطقة مكة المكرمة, وثلاثة بمنطقة المدينة المنورة, ومسجدين بمنطقة الرياض, ومسجد بمنطقة عسير, ومسجد بمنطقة الباحة, ومسجد بمنطقة الشرقية, ومسجد بمنطقة نجران, وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.وشددت الوزارة في ختام بيانها اليومي في حال رصد أي تقصير أو تراخ في تطبيق البروتوكولات الصحية والتعليمات الخاصة بأوقات الصلوات المفروضة والتراويح المعتمدة من الجهات المختصة لسلامة وصحة المصلين بالإبلاغ عبر مركز خدمات المستفيدين 1933.// انتهى //23:23ت م0246

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