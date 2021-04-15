الملك سلمان يتلقى اتصالاً هاتفياً من أردوغان

محمد الفلاح - الملك سلمان يتلقى اتصالا هاتفيا من أردوغان

الخميس 15 أبريل 2021

قالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الأربعاء، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وأوضحت الوكالة الرسمية أن أردوغان هنأ الملك سلمان خلال الاتصال بشهر رمضان المبارك.

وأضافت "واس" أن الملك سلمان أعرب عن شكره لأردوغان على التهنئة بالشهر الفضيل، داعياً الله أن يتقبل من الجميع الصيام وصالح الأعمال، وأن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير والنماء.