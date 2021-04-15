الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-15

أمطار غزيرة على الرياض حتى الثانية صباحًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه مركز الأرصاد تنبيهًا متقدمًا بشأن استمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض.

وبحسب المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) على موقع تويتر، تشمل الحالة السليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة 2 صباحًا.

طقس الغد:

وتوقع المركز الوطني لـ الأرصاد، في تقرير له عن حالة الطقس غدًا الخميس، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وقد تصحب بزخات من البرد على مرتفعات نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة تشمل الأجزاء الشرقية منها، كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، القصيم.

أما عن حالة الرياح السطحية فسوف تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15- 40 كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط من البحر الأحمر، فيما ستكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 35 كم/ ساعة.

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